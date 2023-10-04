Дана Борисова рассказала о своих романах и абортах

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с психологом Ольгой Поздняковой о своих романах с женатыми мужчинами и абортах. Запись беседы опубликована на YouTube-канале «СпецКорр».

По словам журналистки, она очень часто была любовницей в отношениях.

«Мужчины со мной изменяли своим женам. Это было очень долго. Привлекала меня в этом финансовая подпитка», — заявила Борисова.

Говоря об абортах, телеведущая указала, что у нее до 30 лет было девять абортов за семь лет. Она призналась, что всегда делала их по собственному желанию.

«Может был один или два случая, когда я поставила в известность мужчину», — сказала знаменитость.

Она также призналась, что даже сейчас не испытывает «особого сожаления, чувства вины по этому поводу».

«Диких переживаний у меня нет. Это бы мне испортило всю жизнь. Я для себя понимала, что это ошибка», — добавила телеведущая.

В июне Борисова рассказала, что сделала девять абортов до 30 лет. По словам звезды, она перенесла несколько медикаментозных абортов, а также прерывания беременности таблетками. Она объяснила, что в молодости была уступчива, не умела сказать «нет» мужчинам.

Борисова была замужем два раза. Первым ее супругом стал бизнесмен Максим Аксенов. В их союзе родилась дочь Полина. В 2015 году звезда связала себя узами брака с предпринимателем Андреем Трощенко. Почти через год пара развелась.

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