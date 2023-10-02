Ольга Бузова страстно поцеловалась с Бондаренко на разделочном столе

Певица и телеведущая Ольга Бузова выпустила на YouTube клип на песню «Позови».

Клип стал продолжением музыкального сериала «Вселенная GM». Все ролики из серии связаны историей «одного артефакта». Каждому из героев артефакт помогает достичь желанных целей, «но за это приходится платить».

В новом клипе звезды персонажи Бузовой и актера Станислава Бондаренко вновь встречаются. Певица узнает об обмане мужчины и устраивает скандал на кухне во время светского мероприятия. Но затем пара страстно целуется на разделочном столе и занимается сексом.

«Сценарий клипа очень нестандартный: мистика и драма, любовь и мелодрама. Виртуальный мир «Вселенной GM» снова соединит героев Ольги Бузовой и Станислава Бондаренко, и борьба с желаниями сквозь время и пространство вспыхнет с новой силой. Несмотря ни на что любовь все равно побеждает. Но какой ценой?» — сообщается в описании ролика.

В сентябре Бузова выпустила трек «Позови». Певица назвала свою композицию «истинной одой любви». Артистка отметила, что работа посвящена чувствам, «которые разрывают». Стихи к ней написал поэт Михаил Гуцериев, а музыку — продюсер Дарья Кузнецова.

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