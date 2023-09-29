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Обвинявшая Мэрилина Мэнсона в изнасиловании женщина отозвала иск

Рок-музыкант Мэнсон достиг соглашения с женщиной, обвинившей его в насилии

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Global Look Press

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон (настоящее имя Брайан Уорнер) достиг соглашения с анонимной женщиной, в 2021 году обвинившей его в сексуальном насилии и подавшей против него иск. Об этом сообщает Pitchfork со ссылкой на адвоката женщины Адама Вулфа.

Судебные слушания должны были начаться на следующей неделе. Финансовая сторона вопроса не раскрывается.

Истица обвиняла Мэнсона в изнасиловании, запрете на еду, угрозах. В своем новом обращении она настаивает, что ее вынудили пойти на сделку.

«Я была полностью готова к суду и в жизни бы не подумала, что пойду на сделку, но последние два с половиной года я молча переносила угрозы, издевательства, преследования и различные формы запугивания, которые только усиливались в последние несколько недель. Мэрилин Мэнсон присутствовал на моих показаниях, и мне пришлось терпеть семь часов агрессивных допросов, пока он смотрел на меня через стол», — рассказала она.

Женщина объяснила, что не хотела брать деньги Мэнсона, однако потеря анонимности в случае суда показалась ей страшнее.

В январе 2023 года актриса «Игры престолов» Эсме Бьянко и Мэрилин Мэнсон достигли соглашения по иску о сексуальном насилии.

Ранее мужа Бритни Спирс застали за флиртом с богатыми женщинами.

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