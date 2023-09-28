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Кристина Асмус играла сексуальные сцены в гипсе после перелома

Актрисе Кристине Асмус пришлось выйти на сцену в гипсе после перелома

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус получила серьезную травму ноги на съемках. Об этом сообщает Telegram-канал Super.

Уточняется, что актрисе потребовалась операция из-за перелома ноги со сложным смещением.

По данным канала, актриса решила не отменять ближайшие спектакли несмотря на травму и играла «сексуальные сцены» в гипсе.

О своей травме Асмус рассказала подписчикам собственного Telegram-канала 28 сентября. На новость о переломе ноги звезда отреагировала матом, употребив подряд несколько десятков нецензурных слов.

В июле Асмус рассказала, что во время студенчества познакомилась с парнем, который поднимал на нее руку, и не раз. Бойфренд жестоко издевался над ней. Он назвала его «жестоким маньяком-абьюзером». Бороться с домашним тираном, по словам звезды, ей мешало воспитание.

Ранее стал известен гонорар Лии Ахеджаковой за участие в спектакле за границей.

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