Лана Дель Рей впервые прокомментировала свою работу официанткой

Певица Лана Дель Рей призналась, что в одном из заведений, в котором она просидела три часа, ее просто попросили принести заказ постоянному покупателю. Об этом исполнительница рассказала в интервью The Hollywood Reporter.

По словам звезды, она вместе со своим братом и сестрой несколько дней ходила в одно и то же заведение, когда навещала своих друзей во Флоренции. Однажды сотрудники спросили, не нужны ли им фирменные футболки, в которых ходят официанты закусочной.

«Мы были в восторге [от предложения]», — призналась Дель Рей.

Сотрудники заведения сделали исполнительнице бейдж с ее именем и попросили обслужить постоянного клиента. Певица вспомнила, что отнесла мужчине два стакана: один с Coca-Cola без льда, а другой был пустым.

«Жаль, что мой альбом не стал таким же вирусным. На следующее утро я проснулась от 10 тысяч сообщений — причем некоторые из низ были от людей, с которыми я не переписывалась десять лет», — посетовала артистка.

23 июня сообщалось, что Дель Рей обслуживала гостей в одном из ресторанов американской сети быстрого питания Waffle House.

Ранее актер Крис Эванс заявил, что не вернется к роли Капитана Америки ради денег.