Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Таисию Повалий предложили лишить украинского паспорта

Певицу Повалий потребовали лишить гражданства Украины из-за песен в Кремле

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

После появления в сети кадров с выступления украинской певицы Таисии Повалий в Кремле ее предложили лишить украинского паспорта. Об этом сообщает utro.ru.

На видео артистка выступает вместе с Кубанским казачьим хором и песней «Ти ж мене підманула» на украинском языке. Композиция прозвучала в рамках концерта «Песни русского мира».

В ответ украинская певица Анастасия Приходько напомнила, что у Повалий есть награда «Орден Дружбы» за популяризацию русского языка и расширение культурных связей между Россией и Украиной.

«Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте, как зовут! Эта клизма готовилась для того, чтобы стать метастазой путинского режима! Она не имеет права иметь украинский паспорт!», — заявила артистка.

Таисия Повалий после начала спецоперации России на Украине обосновалась в Москве и перевезла к себе из Киева мать. Сейчас она дает концерты в зонах соприкосновения.

В середине марта стало известно, что выступление Таисии Повалий отменили в Улан-Удэ. Следом концерт украинской артистки отменили и в Чите. Организаторы не назвали точных причин отмены запланированных выступлений Повалий. Сама исполнительница также не прокомментировала произошедшее.

Ранее актриса Ольга Дибцева рассказала, как боязнь бандитов повлияла на ее психику.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях