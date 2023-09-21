SHAMAN объяснил, почему они с женой решили «официально расчехлиться» на фоне успеха певца

Певец SHAMAN в интервью aif.ru признался, что они с супругой Еленой Мартыновой перестали скрывать брак из-за слухов о проблемах в отношениях.

«Мы, скажем так, официально «расчехлились», потому что пошли какие-то слухи, сплетни, небылицы. Такие, которые даже я, со своей богатой фантазией, не смог бы придумать. Поэтому просто расставили все на свои места», — уточнил SHAMAN.

При этом артист заверил, что в их общем круге общения все и так знали об отношениях Мартыновой и Дронова (настоящая фамилия SHAMAN — «Газета.Ru»). При этом артист уточнил, что повышенное внимание публики было бы нежелательным для его супруги, поэтому звездная пара решила не афишировать отношения до определенного момента.

Незадолго до этого SHAMAN поблагодарил супругу за выдержку, которая позволила ей поддерживать своего супруга даже в те периоды, когда у автора хита «Я русский» «ничего не клеилось» в творческом и финансовом плане. По словам звезды, в тот момент многие знакомые его супруги советовали девушке бросить певца.

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