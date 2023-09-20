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«Душевные и нежные грабельки»: Башаров о планах на новый брак

Актер Марат Башаров заявил, что хочет сделать предложение новой возлюбленной

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Superborisova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Алексей Филиппов/РИА Новости

Актер и телеведущий Марат Башаров признался в беседе с Борисом Корчевниковым, что думает сделать предложение возлюбленной, актрисе Асе Борисовой.

Башаров пока не предложил Борисовой сыграть свадьбу, однако намерен это сделать. Артист отметил, что не боится жениться снова и «наступить на одни и те же грабли».

«Я уверен, что на этот раз это будут душевные, мягкие, красивые, семейные грабельки», — заявил телеведущий.

Башаров добавил, что влюбился в Борисову с первого взгляда. Его партнерше, напротив, артист не сразу приглянулся.

«Совершенно случайно я зашел на репетицию. Слушаю, музыка играет, что-то происходит. Я заглянул и увидел девушку, которая посмотрела в эту щель в двери и улыбнулась. Я испугался, закрыл дверь обратно. Сказал: «Извините». Пошел на улицу. Да ну нафиг! Еще раз посмотрю. Открыл дверь, снова она: «Здрасте», — вспомнил актер.

Башаров отметил, что в этот момент понял, что должен познакомиться с этой девушкой. Ей оказалась Борисова.

Марат Башаров был женат дважды. В 2014 году он женился на актрисе Екатерине Архаровой. Через год они развелись. В 2017-м он сыграл свадьбу с Елизаветой Шевырковой. Со своей второй супругой Башаров развелся в 2019 году после двух лет брака. У них есть сын Марсель. Обе женщины обвинили Башарова в избиении.

У Башарова также есть дочь Амели от Елизаветы Круцко.

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