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SHAMAN рассказал, какой элемент шоу позаимствовал у группы Queen

Певец SHAMAN прилетел на концерт на вертолете по примеру рок-группы Queen

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец SHAMAN в интервью aif.ru признался, что прилетел на концерт в Новомосковске на вертолете, вдохновившись группой Queen.

«Подсмотрел у Queen (9 августа 1986 года на концерт в английском Небуорт-хаусе, ставший последним для Фредди Меркури, музыканты прилетели на вертолете. — «Газета.Ru»). Все элементы моего шоу — костюмы, сценография и т.д. — это своеобразная компиляция, сборник», — отметил SHAMAN.

SHAMAN прилетел на концерт на вертолете, по его словам, чтобы сделать шоу более зрелищным. Певец хотел, чтобы этот день запомнился жителям Новомосковска. Теперь, считает SHAMAN, жители города будут сравнивать каждый концерт с его выступлением, на котором он поднял планку на достаточно высокий уровень.

«Хотелось дать людям серьезную эмоцию, показать высокий уровень. И во всем этом дать почувствовать землякам мое к ним уважение, любовь к городу», — отметил артист.

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