Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем после экспедиции на Эльбрус

Актриса Юлия Пересильд сильно заболела после экспедиции на Эльбрус

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Актриса Юлия Пересильд в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что сильно заболела после экспедиции на Эльбрус.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать. Но красота вокруг все равно наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений», — написала Пересильд.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка все-таки вышла на сцену Театра Наций ради постановки «ГРОЗАГРОЗА».

Юлия Пересильд дебютировала в кино в 2003 году. Артистка стала наиболее известна по фильму Клима Шипенко «Вызов», где исполнила главную роль. Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

Ранее Виктория Боня сделала восемь новых проколов после недавней пластики лица.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях