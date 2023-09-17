Юлия Пересильд пожаловалась на проблемы со здоровьем после экспедиции на Эльбрус

Актриса Юлия Пересильд в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что сильно заболела после экспедиции на Эльбрус.

«Никогда не думала, что могу так разболеться! Пережили экспедицию на Эльбрус. Спасала красота. Но в целом дождь, холод, подъемы в три часа ночи, дорога, ветер дали о себе знать. Но красота вокруг все равно наполнила сердце и мозг большим количеством впечатлений», — написала Пересильд.

Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка все-таки вышла на сцену Театра Наций ради постановки «ГРОЗАГРОЗА».

Юлия Пересильд дебютировала в кино в 2003 году. Артистка стала наиболее известна по фильму Клима Шипенко «Вызов», где исполнила главную роль. Актриса побывала в космосе вместе с режиссером проекта. Они вернулись на Землю после 12 дней съемок фильма.

По сюжету «Вызова» хирург Женя Беляева (Юлия Пересильд) должна подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС, чтобы спасти космонавта. В ролях — Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Петр Дубров, Елена Валюшкина, Варвара Володина, Александр Балуев.

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