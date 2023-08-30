Сергей Безруков показал необычный подарок от поклонников

Актер театра и кино Сергей Безруков поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что поклонники из Троицка подарили ему монету 1853 года.

«Копейка. Снимали как раз у Торговых рядов, и мне подарили эту монету. Ее нашли там, когда делали мостовую и вскрывали землю. Такие подарки», — заявил артист.

Поклонники также вручили звезде старый наконечник от стрелы времен пугачевского восстания в XVIII веке.

«Это к теме моей постановки «Капитанская дочка». Кстати говоря, в следующем году будет юбилей — 250 лет со времен восстания Пугачева. Спасибо большое, очень ценный подарок», — отметил Безруков.

Накануне артист заявил, что хочет переговорить с губернатором Алексеем Текслером о состоянии исторических мест города Троицка. Безруков отметил, что особенно переживает за пассаж братьев Яушевых.

«Он находится в таком аварийном состоянии, но там можно все восстановить. Я призываю все и вся. Буду разговаривать с губернатором Алексеем Текслером, чтобы за это взялись», — сказал Безруков.

Пассаж братьев Яушевых, построенный в 1911 году, входит в число памятников культурного наследия РФ. При советской власти торговая площадь стала военным складом, а после — цехом электромеханического завода.

Ранее певец Сергей Лазарев заявил, что больше не намерен играть в «Женитьбе Фигаро».