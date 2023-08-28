Наталья Варлей высказалась о событиях на Украине

Народная артистка России Наталья Варлей в рамках открытого российского кинофестиваля «Волгоградский факел» в Волгограде впервые высказалась о событиях на Украине и российской спецоперации. Ее цитирует aif.ru.

«Я уверена в победе добра над злом и разума — над безумием», — сказала 75-летняя звезда фильмов «Кавказская пленница» и «Гостья из будущего».

Фестиваль «Волгоградский факел» проходит во второй раз. В его конкурсную программу вошли 32 российских фильма, снятые в 2022 и 2023 годах, в числе которых восемь полнометражных картин, 11 короткометражек и 13 документальных лент.

В мае Варлей вспомнила, как к ней приставали поклонники после успеха фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница», где она сыграла главную роль.

«Когда фильм «Кавказская пленница» вышел на экраны, я была на гастролях. И тогда же я узнала обратную сторону популярности. На следующий день ко мне на второй этаж забрались местные мальчишки. Такое вот дерзкое проникновение поклонников!» — рассказала Варлей.

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