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Стало известно, какой фильм россияне считают лучшей комедией

Фильм «О чем говорят мужчины» признали лучшей российской комедией

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«Централ Партнершип»/РИА Новости

Фильм Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины» признали лучшей российской комедией. Лента вошла в «Абсолютный топ» канала «Комедия», пишет ТАСС.

«Первое место заняла картина Дмитрия Дьяченко «О чем говорят мужчины», основанная на спектакле «Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках» московского театрального коллектива «Квартет И». По сюжету четверо друзей на машине путешествуют из Москвы в Одессу, по дороге обсуждая важные для каждого из них темы», — отметили в пресс-службе канала.

На втором месте расположилась другая экранизация спектакля «Квартета И» — «День выборов» 2007 года. Топ-3 замкнула комедия «Я худею» с Александрой Бортич и Романом Курицыным в главных ролях. Актрисе ради роли пришлось поправиться на 20 килограммов, а после постепенно сбрасывать лишний вес ради съемок эпизодов с уже похудевшей героиней. Помимо этого, в список лучших российских комедий попали такие фильмы, как «День радио», «Все и сразу», «Последний богатырь», «Ширли-мырли», «Холоп», «Неадекватные люди» и «Гуляй, Вася!».

Ранее Дима Билан ответил на критику своего многомиллионного гонорара за детский концерт.

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