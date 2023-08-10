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«Профукал 15 штук»: сын Бари Алибасова пожаловался на узкий пищевод отца

Сын Бари Алибасова Бари заявил, что продюсер не может есть

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Сын продюсера Бари Алибасова Бари признался, что отец испытывает проблемы с питанием, а также не следует указаниям врачей. Его слова передает «СтарХит» в своем Telegram-канале.

По словам родственника, Алибасов жалуется на проблемы с памятью, но еще также у него продолжает сужаться пищевод.

«У него был день рождения не так давно, и я накупил ему всяческих деликатесов. И вот эту дорогущую японскую мраморную говядину за 15 тысяч рублей, из которой нужно делать стейк, пришлось перекручивать в фарш», — вспомнил Алибасов-младший.

Он заявил, что когда продюсер начал есть, то вся пища начала застревать в горле и полезла обратно.

«Вот это отвратительно. Профукал 15 штук, а можно было бы купить просто нормального фарша на рынке», — посетовал он.

В начале июня Алибасов-младший вспомнил, как опозорил отца перед Аллой Пугачевой и Владимиром Жириновским на его 55-летие. Он подарил ему в подарок кубок в виде фаллоимитатора с надписью «Самый [замечательный] папа», чтобы он отражал отцовское величие.

«В зале тогда сидели Владимир Вольфович Жириновский, Алла Борисовна Пугачева, весь свет», — признался шоумен.

Ранее певица Анна Седокова рассказала, что расплакалась из-за видео про собачку.

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