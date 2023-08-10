Отец Леди Гаги протестует против мигрантов и проституток

Отец певицы и актрисы Леди Гаги Джо Джерманотта выступил против «захвата» мигрантами элитного района Нью-Йорка, в котором он проживает. Об этом сообщил сам Джерманотта New York Post.

66-летний мужчина составляет список претензий от жителей района, который в дальнейшем планирует передать властям города и полиции. Джерманотта пожаловался, что неподалеку от его дома в Верхнем Вест-Сайде городские чиновники открыли приют, который вмещает в себя 500 мигрантов. Он посетовал, что после этого на улицах города начались вечеринки, «безрассудное поведение» и появилась проблема проституции.

«Если бы было так же, когда росли мои девочки, то я бы уехал из Нью-Йорка», — добавил Джерманотта.

Отец звезды призвал властей навести порядок на улицах, он назвал мигрантов «гостями в их районе», которые, по сути, «захватили его».

«Самое страшное — это ночь. Шум. Он начинается примерно в десять часов и продолжается до четырех утра. Играет музыка, по улицам гоняют на байках», — отметил мужчина.

По словам Джерманотты, он не считает мигрантов плохими людьми, но «их антисоциальное поведение становится проблемой».

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