Джонни Депп может приехать в Россию для записи трека

Актер Джонни Депп приедет в Россию 10 ноября. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на пиар-менеджера музыкальной группы «ЯМОРЕ» Марию.

Звезда «Пиратов Карибского моря» на прошлой неделе созванивался с коллективом, в ходе их беседы была обговорена дата приезда Деппа. В России артист планирует записать с «ЯМОРЕ» совместную композицию — запись трека запланирована на 12 ноября.

По словам Марии, актер вместе с коллективом «по возможности» даст концерт для российского зрителя.

В начале июля пресс-служба группы «ЯМОРЕ» заявляла «Газете.Ru», что коллектив договорился о приезде Джонни Деппа в Россию. Отмечалось, что актер согласился с условием, что гонорар будет составлять $370 тыс. Также Депп потребовал экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса --Светлогорск — поселок Янтарный.

Переговоры с командой актера велись с 2018 года, а именно — с момента выступления Деппа в «Олимпийском» в составе Hollywood Vampires.

При этом позднее продюсер американского актера Джонни Деппа Стивен Дойтерс заявил в Twitter, что артист не планирует приезжать в Россию.

Ранее актер Антон Богданов заявил, что ушел из «Реальных пацанов» из-за Хабенского.