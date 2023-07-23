Филипп Киркоров поддержал хирурга Хайдарова в конфликте со Славой

Певец Филипп Киркоров записал совместное видео со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, работу которого до этого раскритиковала певица Слава. Ролик публикует Telegram-канал «Звездач».

«Как может начинаться сегодня утро? С лучшего друга! Контрольный осмотр. Бережем себя и своих близких. Всем добра! Друзьям на радость, врагам назло!» — сказал Киркоров.

22 июля певица Слава в личном блоге рассказала о результатах пластики и выложила фотографии груди. 43-летней артистке пришлось исправлять результаты подтяжки груди, которую она сделала у Хайдарова. У нее остались большие шрамы и появилась сильная асимметрия.

После этого хирург в беседе с «Газетой.Ru» отверг обвинения артистки и заверил, что пластическая операция на груди певицы была выполнена качественно и профессионально. По его словам, Слава не выполнила все предписанные после операции рекомендации.

«До какого-то момента мы (со Славой — Газета.Ru) были в очень хороших отношениях, но она не приходила, не выполняла все наши рекомендации, ссылаясь на занятость и так далее. Но мы собирались хирургически исправить рубцы, это делается 15-20 минут. Но Слава попала под влияние некоторых людей», — добавил он.

Звездного хирурга также поддержала продюсер Яна Рудковская.

Ранее балерина Анастасия Волочкова показала диетический коктейль из томатного сока, соевого соуса и перца чили.