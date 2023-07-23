Ольгу Бузову, Николая Соболева и Иду Галич проверяет ФНС

Федеральная налоговая служба России приостановила операции по счетам фирм Ксении Бородиной и Виктории Бони. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники.

Налоговая заблокировала возможность перевода денег для ООО «Ксения Бородина», так как информация о бизнесе оказалась не соответствующей действительности. Похожие санкции наложили на ООО «Фейс Скульптор», где 50% акций принадлежит Виктории Боне. Сейчас компания находится на стадии ликвидации.

Среди других звезд, которыми заинтересовалась ФНС, стали Ольга Бузова, Николай Соболев, Гоар Аветисян и Ида Галич.

Накануне стало известно, что ведомство составило второй список блогеров и артистов, которых подозревают в махинациях с целью неуплаты или недоплаты налогов.

По данным Mash, в список попали фамилии более 100 российских артистов, блогеров и прочих инфлюенсеров. Они подозревается в организации финансовых схем, цель которых было заплатить меньше налогов. В пример канал приводит работу за наличные без закрывающей документации, неуплата 13% с дохода, а также создание нескольких ИП на друзей и родственников.

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