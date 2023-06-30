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Хирург Киркорова объяснил, почему у певца остался большой рубец на животе после пластики

Хирург Филиппа Киркорова Хайдаров заявил, что рубец на животе певца заживет через год

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dr.timur_khidarov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хирург Тимур Хайдаров поделился в беседе с Super подробностями пластических операций певца Филиппа Киркорова.

Хайдаров заявил, что артисту выкачивали жировую прослойку, а также ушивали мышцы и натягивали кожу. Для этого хирургу потребовалось сделать разрез. По словам врача, артист пойдет несколько стадий заживления.

«Потом сосудики прорастают, [появляются] покраснения, и на каждой есть определенные последствия. Поэтому, я думаю, годик, и рубца видно не будет. Мы активно им занимаемся, но не всегда получается, потому что у Филиппа постоянно гастроли, перелеты, отпуски и так далее», — рассказал специалист.

Хайдаров назвал Киркорова хорошим, но не самым исполнительным пациентом.

В декабре 2022 года Киркоров сделал пластическую операцию. Артист объяснял, он решился на пластику, потому что больше не мог смотреть на себя в зеркало. Музыкант сделал липосакцию и коррекцию фигуры. Также звезда занимался фитнесом и различными упражнениями, чтобы раскачать плечи и ягодицы. В июне звезда пообещал прекратить эксперименты со внешностью в апреле 2024 года.

Ранее Филипп Киркоров назвал себя «эльфийским бруталом» после пластики.

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