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Настя Крайнова вспомнила о самом постыдном случае на сцене

Певица Настя Крайнова рассказала о том, как с нее сползли колготки на сцене

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Максим Блинов/РИА Новости

Певица Настя Крайнова рассказала в беседе с «Пятым каналом» о самой постыдной ситуации в карьере.

Крайнова призналась, что во время одного из концертов у нее порвались колготки. Выступление проходило в Екатеринбурге на аудиторию в 6 тыс. человек.

«Они (колготки) порвались и во время моего выступления стали потихоньку сползать. Это был такой дурдом. Я уже и так придерживала, и так. Это было невозможно. Ощущение на экране было такое, что у меня внезапно появились чулки на ногах», — рассказала звезда.

Крайнова уточнила, что концерт длился полчаса. По словам артистки, никто не заметил ее конфуза, но ей тем не менее было невероятно стыдно.

«Мне казалось: «Боже мой, Крайнова, ну что за колхоз?», — вспомнила певица.

Крайнова получила известность после участия в третьем сезоне шоу «Фабрика звезд». После проекта она стала участницей группы «Тутси». Артистка выступала в коллективе с Ириной Ортман, Машей Вебер, Лесей Ярославской.

В 2010-м Крайнова ушла из группы и начала сольную карьеру. В 2014 году она выпустила свой дебютный сольный альбом «Подарок».

Ранее Победитель «Фабрики звезд» Никита Малинин пожаловался на травлю в интернете.

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