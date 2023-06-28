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Дочь Даны Борисовой хочет сделать пластическую операцию

Телеведущая Дана Борисова рассказала, что дочь хочет сделать ринопластику

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Анатолий Ломохов/Global Look Press

Телеведущая Дана Борисова рассказала в беседе с mk.ru, что ее 16-летняя дочь Полина хочет сделать пластическую операцию.

Борисова призналась, что не против пластики дочери. Девушка обратится к хирургу, как только достигнет совершеннолетия. По словам телеведущей, Полина хочет изменить свой нос.

«Она просит в подарок носик. Все устраивает, она похожа на меня, но носиком своим почему-то недовольна и считает, что он похож на папин. И я категорически ей не буду ничего запрещать», — поделилась звезда.

Борисова также рассказала о своих косметических процедурах. Она делала смас-лифтинг, процедуру биоревитализации, увлажнения и нитевой лифтинг. Звезда уточнила, что не ходит к «нерадивым» специалистам. Перед тем, как посетить процедуру, она читает отзывы косметолога и ходит только по рекомендациям.

«Не хожу по квартирам, где принимают на дому, а только в проверенные клиники с репутацией. Конечно, еще бывает вариант, когда в счет рекламы ты проходишь какую-то процедуру бесплатно, но все эти эксперименты над своим лицом и телом опасны, конечно», — отметила Борисова.

Ранее телеведущая Регина Тодоренко высмеяла слухи о пластике.

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