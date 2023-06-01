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Ксения Бородина поддержала одиноких матерей

Телеведущая Ксения Бородина призвала матерей-одиночек не опускать руки

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borodylia/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Ксения Бородина обратилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) к одиноким матерям в Международный день защиты детей.

Бородина попросила женщин, воспитывающих детей без мужчины, не опускать руки и не расстраиваться. «Самое главное, что вы можете подарить своим детям, это здоровую и счастливую маму!» — заявила ведущая.

Одна из поклонниц ответила на высказывание Бородиной, признавшись, что сама находится в похожей ситуации. Женщина призналась, что расплакалась от теплых слов. Она поблагодарила теледиву за поддержку. Бородина заявила, что всегда готова поддержать словом, потому что на личном опыте знает, какого растить детей в одиночку.

«Да, у меня есть помощь, спасибо Богу за это, но для этого мне приходилось много, очень много работать. Не люблю жаловаться, вы знаете, но просто иногда нам необходимо вновь взять и поверить в себя», — отметила ведущая.

Бородина воспитывает двух детей от разных браков. Старшая дочь Маруся родилась от бизнесмена Юрия Будагова, а младшая Теона — от предпринимателя Курбана Омарова.

Ранее Бородина заявила, что не ругает дочерей за плохие оценки.

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