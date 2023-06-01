София Ротару перестала общаться с Лаймой Вайкуле

Бывший директор Софии Ротару, продюсер Сергей Лавров заявил, что певица намеренно игнорирует Лайму Вайкуле. Его слова цитирует mk.ru.

«Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — отметил Лавров. По словам продюсера, Ротару избегает скандалов с ее именем, из-за чего предпочитает не выходить на связь.

«Ротару — мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится», — заявил бывший директор певицы. По его словам, звезда приостановила концертную деятельность, поскольку у нее есть средства к существованию.

Ранее бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, где сейчас находится певица. Лавров отреагировал на слова Лаймы Вайкуле, что Ротару пропала с радаров. «Никуда София Михайловна не пропадала: у нее все нормально. Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры», — заверил бывший директор артистки.