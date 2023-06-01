Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

София Ротару перестала общаться с Лаймой Вайкуле

Бывший директор Софии Ротару заявил, что певица не общается с Лаймой Вайкуле из-за длинного языка артистки

close
100%
РИА Новости/ТАСС

Бывший директор Софии Ротару, продюсер Сергей Лавров заявил, что певица намеренно игнорирует Лайму Вайкуле. Его слова цитирует mk.ru.

«Ротару просто разговаривать с ней не хочет, поэтому трубку не берет. У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — отметил Лавров. По словам продюсера, Ротару избегает скандалов с ее именем, из-за чего предпочитает не выходить на связь.

«Ротару — мудрая женщина. Она не хочет ввязываться во всю происходящую ситуацию. Пусть все перемелется без нее, а она потом появится», — заявил бывший директор певицы. По его словам, звезда приостановила концертную деятельность, поскольку у нее есть средства к существованию.

Ранее бывший директор Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, где сейчас находится певица. Лавров отреагировал на слова Лаймы Вайкуле, что Ротару пропала с радаров. «Никуда София Михайловна не пропадала: у нее все нормально. Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры», — заверил бывший директор артистки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях