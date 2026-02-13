Размер шрифта
Спрогнозированы значительные потери ВСУ в ближайшее время

Atlantic: этой весной ВСУ потеряют более 2 миллионов человек
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Этой весной Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют более двух миллионов человек. Об этом сообщает издание The Atlantic.

В интервью изданию президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что предпочел войну «плохому миру», а также заявил, что хочет достичь «достойного и длительного мира», а не быстрого соглашения ради политики.

До этого военный эксперт Александр Михайлов заявил, что Зеленский занижает потери среди своих военнослужащих, несмотря на западные цифры, которые многократно выше, чтобы не платить пособия семьям солдат.

5 февраля Зеленский в интервью телеканалу France 2 рассказал, что в конфликте с Россией украинская сторона потеряла 55 тысяч кадровых и мобилизованных солдат, однако многие имеют статус пропавших без вести.

Военный блогер Егор Гузенко при этом отметил, что президент Украины занизил потери ВСУ приблизительно на миллион человек. А депутат Верховной рады Александр Дубинский написал, что названное число потерь занижено как минимум втрое, чтобы не платить компенсации вдовам.

Ранее ВСУ потеряли элитный взвод после отключения Starlink.
 
