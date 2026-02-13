В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы для спортсменов

В олимпийской деревне Зимних Игр в Кортина-д'Ампеццо закончились бесплатные презервативы для спортсменов. Об этом пишет издание La Stampa со ссылкой на одного из атлетов.

Отмечается, что средства контрацепции закончились всего за три дня, несмотря на то, что для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов.

«Нам пообещали, что поступит новая партия, но когда именно, неизвестно», — поделился один из спортсменов.

12 февраля украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить его от Олимпийских игр в Италии.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

