СМИ сообщили, что Трамп может выйти из переговоров по Украине

Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели. Об этом пишет журнал The Atlantic.

Как пишут авторы публикации, в ближайшие недели Трамп может сосредоточиться на предвыборной кампании, что побудило бы его выйти из переговорного процесса по Украине.

«В ближайшие недели, когда предвыборная кампания будет отнимать у Трампа все больше внимания, он может решить, что переговоры стали для него политически проигрышным делом», — говорится в публикации.

Отмечается, что он может возложить ответственность за провал по дипломатии либо на Москву, либо на Киев, либо на обе стороны сразу.

12 февраля политолог, американист Рафаэль Ордуханян рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский призывами Вашингтона надавить на Москву в вопросах, связанных с мирными переговорами, может вбить клин в отношениях между Россией и США.

По его мнению, после того как Россия и Соединенные Штаты возобновили двусторонние контакты, обеим сторонам стало ясно, что между странами есть куда больше вопросов, требующих решения, чем просто вопрос Украины.

Ранее посол раскрыл, почему Зеленский ставит условия по выборам и референдуму.