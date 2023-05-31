Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Анна Винтур устроит в Лондоне британский аналог Met Gala

Главный редактор Vogue Анна Винтур пригласила мэра Лондона на британский аналог Met Gala

close
100%
Global Look Press

Главный редактор Vogue Анна Винтур устроит в Лондоне британский аналог благотворительного бала Института костюма США Met Gala. Об этом сообщает The Guardian.

По данным осведомленных источников, на мероприятие уже приглашены модель Наоми Кэмпбелл, рэпер Stormzy, мэр Лондона Садик Хан, актер Иэн Маккеллен и др.

Бал пройдет в театре Друри-Лейн, постановкой шоу займется режиссер Стивен Долдри. Модный показ продлится около часа, билеты на мероприятие будут в свободной продаже, и выручка пойдет на нужды лондонских театров.

Остальные детали шоу пока неизвестны.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В 2023 году бал был посвящен наследию покойного модельера Карла Лагерфельда. В этот вечер ковровая дорожка стала мемом благодаря таракану на ней, цветы заменили на переработанные бутылки, а звезд одели в кошек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях