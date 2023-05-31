Анна Винтур устроит в Лондоне британский аналог Met Gala

Главный редактор Vogue Анна Винтур устроит в Лондоне британский аналог благотворительного бала Института костюма США Met Gala. Об этом сообщает The Guardian.

По данным осведомленных источников, на мероприятие уже приглашены модель Наоми Кэмпбелл, рэпер Stormzy, мэр Лондона Садик Хан, актер Иэн Маккеллен и др.

Бал пройдет в театре Друри-Лейн, постановкой шоу займется режиссер Стивен Долдри. Модный показ продлится около часа, билеты на мероприятие будут в свободной продаже, и выручка пойдет на нужды лондонских театров.

Остальные детали шоу пока неизвестны.

Met Gala — ежегодное мероприятие по сбору средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. В 2023 году бал был посвящен наследию покойного модельера Карла Лагерфельда. В этот вечер ковровая дорожка стала мемом благодаря таракану на ней, цветы заменили на переработанные бутылки, а звезд одели в кошек. Подробности — в материале «Газеты.Ru».