Появился первый трейлер хоррора «Два, три, демон, приди!», который выйдет в российский прокат

Вышел первый дублированный трейлер инди-хоррора «Два, три, демон, приди!», который выйдет в российский прокат, сообщает пресс-служба дистрибьюторской компании Arna Media.

В центре сюжета группа молодых людей, которые в качестве развлечения решили провести на вечеринке древний магический обряд. Не веря в предупреждения о страшных последствиях, герои пытаются вызвать злые души усопших. Главное правило — общаться с умершими не дольше 90 секунд, иначе портал в потусторонний мир останется открытым. Молодые люди по ошибке нарушают правило и выпускают в мир живых древнее зло.

Авторами и режиссерами фильма стали Дэнни и Майкл Филипп, создавшие один из самых популярных YouTube-каналов «RackaRacka». За создание картины отвечает независимая студия А24, выпустившая в мировой прокат такие хиты, как «Все страхи Бо», «Все везде и сразу», «Солнцестояние» и т.д.

Мировая премьера ленты состоялась в начале года на главном американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс». В российский прокат «Два, три, демон, приди!» выйдет 17 августа.