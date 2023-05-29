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Мартин Скорсезе встретился с папой Римским после анонса фильма про Христа

Мартин Скорсезе увиделся с папой Римским после объявления съемок фильма об Иисусе Христе

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Vatican Media/­Handout via Reuters

Режиссер Мартин Скорсезе встретился с папой Римским Франциском. Об этом сообщает Fox News.

Скорсезе и его жена Хелен Моррис увиделись с папой Римским на конференции, организованной католическим изданием Чивильта каттолика и Джорджтаунским университетом. На встрече режиссер и его супруга пожали руку папе Римский.

Ранее Скорсезе анонсировал съемки фильма про Иисуса Христа. Он заявил, что откликнулся на призыв папы Римского к деятелям искусства «показать нам Иисуса». Детали картины неизвестны.

В мае Скорсезе заявил, что не строит слишком больших планов в кино из-за своего возраста. 80-летний режиссер считает, что у него осталось мало времени на реализацию собственных проектов.

Скорсезе уже работал над фильмами на религиозную тематику. В 1988 году вышла картина режиссера «Последнее искушение Христа». Картина является экранизацией романа Никоса Казандзакиса «Последнее искушение». В ролях — Уиллем Дефо, Харви Кейтель, Барбара Херши.

Лента оказалась противоречивой и получила много критики со стороны религиозных организаций и христиан. Фильм также был номинирован в нескольких категориях премий «Оскар» и «Золотой глобус».

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