Рассел Кроу признался, что считал сценарий «Гладиатора» «мусором»

Актер Рассел Кроу в интервью журналу Vanity Fair признался, что считал «мусором» сценарий «Гладиатора» Ридли Скотта, в котором сыграл главную роль.

«Гладиатор» — мой двадцатый фильм, поэтому я был уверен в своих способностях как исполнителя главной роли. В чем я не был уверен в «Гладиаторе», так это в окружающем меня мире. В основе того, что мы делали, была отличная концепция, но сценарий… Это был мусор», — вспомнил Кроу.

Он отметил, что энергия на съемочной площадке казалась ему «раздробленной». Кроу отметил, что на тот момент в ленте была масса неточных аспектов, начиная от римских гладиаторов и заканчивая колесницами. По словам артиста, он думал о том, чтобы сесть на самолет и отказаться от работы в проекте.

«Только мои непрерывные разговоры с Ридли вселили в меня веру. В какой-то момент он сказал мне: «Приятель, мы не будем снимать на камеру ничего, во что ты не веришь на сто процентов», — отметил Кроу.

Оригинальный «Гладиатор» вышел в 2000 году и был номинирован на премию Американской киноакадемии «Оскар» в 12 категориях. В итоге картина унесла пять статуэток, включая награду за лучший фильм, и собрала $460 млн в прокате. Главную роль, генерала Максимуса, в фильме сыграл Рассел Кроу, его главного врага — Хоакин Феникс.

Ранее Кроу признался, что завидует актерам из сиквела «Гладиатора».