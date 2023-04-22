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Космонавт Юрчихин отреагировал на обвинения актрисы Пересильд в травле

Космонавт Юрчихин заявил, что не травил Пересильд и команду фильма «Вызов»

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Герой России Федор Юрчихин заявил, что не высказывался против команды фильма «Вызов», часть сцен которого с участием актрисы Юлии Пересильд была снята на Международной космической станции (МКС). Так космонавт отреагировал на слова Пересильд, которая обвинила его в травле. Слова Юрчихина приводит «Фонтанка.Ру».

«Покажите мне, в каком из своих комментариев я высказался против участников проекта? Я готов ответить за каждое свое слово. При этом клеветы не приемлю ни по отношению к своим друзьям, ни по отношению к себе», — сказал космонавт.

Юрчихин подчеркнул, что критически относится к самой идее снять фильм на МКС, а не к его участникам. Космонавт убежден, что «Вызов» не популяризует науку, как было заявлено перед началом съемок проекта.

«В угоду проектам нельзя снимать с экипажем профессионалов, на подготовку которых потрачены государственные деньги», — добавил он.

21 апреля Юлия Пересильд обратилась лично к Федору Юрчихину, потребовав прекратить «травлю» в ее сторону.

«Уважаемые космонавты и лично Федор Николаевич Юрчихин и другие, ну переставайте уже меня травить. Негоже Героям России второй год подряд незаслуженно обвинять женщину во всех смертных грехах. Я ничего не прошу, не подаю документов ни на какие звания», — написала актриса на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в Гильдии актеров кино России предложили наградить Пересильд Звездой Героя России за 12-суточный полет на МКС.

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