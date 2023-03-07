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Стас Михайлов пожаловался, что проводит мало времени с детьми из-за карьеры

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Певец Стас Михайлов в беседе с «Пятым каналом» признался, что редко проводит время с детьми из-за загруженного графика.

«Я думаю, что у человека, который занимается чем-то — он же делает это не для себя, а делает для семьи. Конечно, ты чем-то жертвуешь ради того, чтобы чего-то добиться», — поделился артист. Михайлов считает «большим счастьем» посмотреть вечером фильмы вместе с наследниками.

По словам исполнителя, он всю жизнь усердно работает, чтобы его семья ни в чем не нуждалась. «Это моя жизнь, я так работаю всю жизнь. Всю свою жизнь», — говорит он.

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