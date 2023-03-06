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Орбакайте рассказала, как учила латынь для съемок в «Тесте на беременность»

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Певица Кристина Орбакайте в беседе с Teleprogramma.pro рассказала, с чем столкнулась во время съемок сериала «Тест на беременность».

По словам звезды, она наблюдала за врачами, которые работают в клинике. «Честно, у меня ощущение от них как от небожителей. Это люди, которые могут стоять над операционным столом часами», — призналась Орбакайте.

Также артистка рассказала, что для съемок изучала латынь. «Мы с этим столкнулись тоже, учить терминологию было тяжело. И опять же думаешь, как же они все это знают, все это понимают и все это запоминают?» — поделилась впечатлениями Орбакайте.

По сюжету «Теста на беременность» больницу, в которой работала героиня Светланы Ивановой Наталья Бахметьева, переоборудуют в коммерческий перинатальный центр, управлять медучреждением начинает новый главврач Нина Артамонова (Орбакайте).

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