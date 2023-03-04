Билли Айлиш призналась, что почувствовала себя свободной после удаления соцсетей

Певица Билли Айлиш в рамках подкаста Конана О'Брайена призналась, что почувствовала себя свободной после удаления соцсетей.

«Я больше не заглядываю туда. Я удалила все это со своего телефона, что для меня очень важно. И видео, которые я смотрю с собой, и комментарии вроде «Фу, вонючка». Мне это не нравится», — отметила Айлиш.

Исполнительница рассказала, что довольна своим детством, в котором она занималась различными делами и играми, которые не требовали подключения к интернету. Помимо этого, Айлиш пожаловалась, что из-за соцсетей стала доверять всему, что пишут в сети.

«Я точно знаю, что это глупо и я не должна в это верить, потому что у меня есть доказательства, что это не все правда. Почти все из этого неправда», — высказалась певица.

Ранее Айлиш вместе с брендом Jordan Brand выпустила линейку одежды.