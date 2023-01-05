Огромные очереди выстроились к российским музеям в новогодние каникулы

В новогодние каникулы к российским музеям выстроились огромные очереди, сообщают СМИ.

Как передает kp.ru, длинные очереди на Большом дворе Зимнего дворца заметили уже 3 января — это был первый день работы музея, залы были закрыты 1 и 2 января. Из-за наплыва посетителей Эрмитаж продлил часы своей работы: до 7 января музей пообещал принимать гостей с 11:00 до 20:00.

В Москве, пишет Life.ru, к Государственной Третьяковской галерее выстроились две очереди: одна — по заранее купленным электронным билетам, вторая — живая.

Ранее сообщалось, что российские музеи отметили резкий рост посещаемости в 2022 году. Так, Эрмитаж только за первую половину 2022 года посетили свыше 2,7 млн человек, в то время как за весь 2021 год — 1,6 млн. В Третьяковскую галерею пришли более 1,9 млн человек по состоянию на октябрь 2022 года по сравнению с 1,6 млн за весь 2021 год.