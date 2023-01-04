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Умер известный переводчик «Евгения Онегина» на китайский язык Ван Чжилян

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CCTV

В Шанхае умер китайский лингвист Ван Чжилян, известный переводами «Евгения Онегина» и «Капитанской дочки» Александра Пушкина на китайский язык. Ему было 94 года. Об этом сообщает Global Times.

За свою пятидесятилетнюю карьеру Ван создал китайские версии произведений, включая 30 романов Льва Толстого, Федора Достоевского, Николая Гоголя и других писателей.

Ван Чжилян окончил Пекинский университет по специальности «Русский язык». В 60-х переводчик подвергся репрессиям и работал в трудовом лагере в горах Тайханшань. После «культурной революции» снова вернулся к преподаванию. В его багаже награда Ассоциации переводчиков Китая за заслуги в переводе русской литературы на китайский язык, а также российская Пушкинская медаль.

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