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Актер Геннадий Юхтин выписан из больницы

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Артем Житенев/РИА «Новости»

Народный артист России Геннадий Юхтин выписан из больницы, куда на прошлой неделе попал с пневмонией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Гильдии актеров Валерию Гущину.

Источник в окружении актера уточнил, что состояние артиста стабилизировалась, Юхтин сам попросил о выписке, супруга поддержала его решение.

«Состояние здоровья актера держат на контроле, в случае каких-либо ухудшений он тут же будет вновь госпитализирован», — уточнил источник.

7 февраля 89-летнего Юхтина госпитализировали в тяжелом состоянии. У актера диагностировали вирусную пневмонию, ПЦР-тест на коронавирус оказался положительным. По словам источника РИА «Новости», врачи оценивали состояние актера как тяжелое.

Впервые симптомы болезни Юхтин начал ощущать 27 января.

Ранее сообщалось, что у актрисы Зинаиды Кириенко после госпитализации с коронавирусом диагностировали рак поджелудочной железы.

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