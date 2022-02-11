Азиза рассталась с итальянским бизнесменом накануне венчания

Певица Азиза рассталась с мужем, итальянским бизнесменом Алессандро Лортэ. Об этом пишет «Собеседник» со ссылкой на подругу артистки, дизайнера Анику Керимову.

57-летняя звезда рассказала мужу о разрыве перед венчанием. «Он уже улетел в Италию. Азиза сказала ему не возвращаться. Саша, конечно, очень расстроен. Он не ожидал, что она так скажет. Но Азиза считает, что без детей семья полноценной быть не может. А родить наследников она не смогла», — пояснила Керимова.

По словам Керимовой, Азиза уверена, что в Италии найдется девушка, которая родит мужчине сына. «Азиза любит Сашу, но она пожертвовала своими чувствами, чтобы сделать счастливым его. Этому поступку можно только аплодировать», — заключила она.

Ранее артистка рассказала, что процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), которая была проведена суррогатной матери для зачатия ее ребенка, оказалась неудачной. От повторной процедуры она отказалась.