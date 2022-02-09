Кудряшов подтвердил разрыв с женой на фоне слухов о ее связи с бывшим Бородиной

Футболист Федор Кудряшов заявил в Instagram, что они с женой Анастасией уже некоторое время не состоят в отношениях. Таким образом он прокомментировал информацию о том, что его супруга начала встречаться с бывшим мужем Ксении Бородиной, бизнесменом Курбаном Омаровым.

«Время идет, мы меняемся, мы взрослеем, появляются новые цели, осознанности. Мы с Настей уже какое -то время общаемся только как родители наших детей. Мы официально не подавали на развод, чтобы не поднимать вокруг нас шумиху», — пояснил Кудряшов.

Он подчеркнул, что прожил с женой счастливую жизнь. Футболист благодарен супруге за все, что она делает ради их сына и дочери. Кудряшов признался, что очень рад новым отношениям супруги. По его мнению, счастливая женщина — это счастье для всех.

Ранее Курбану Омарову приписывали роман с поэтессой Анной Егоян.