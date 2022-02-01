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Никас Сафронов вспомнил, как Мережко рассказывал ему анекдоты в больнице

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Дмитрий Катков/«Газета.Ru»

Художник Никас Сафронов в разговоре с «Собеседником» вспомнил, как в больнице после аварии его поддерживал режиссер Виктор Мережко: тогда живописец сломал позвоночник в ДТП.

«Несколько лет назад после его дня рождения я ночью попал в ужасную аварию, в которой сломал позвоночник. Витя вместе с Борисом Хмельницким уже через час были в больнице, куда меня привезли на скорой. И сделали все, чтобы меня сразу же перевезли на специально оборудованной машине в Боткинскую больницу, где положили в отдельную палату», — рассказал Сафронов.

Он подчеркнул, что Мережко навещал его каждый день. Художник также вспомнил, как зоолог Николай Дроздов предлагал режиссеру поехать домой из-за усталости, но тот отказывался и рассказывал анекдоты и смешные истории, которые помогли Сафронову выздороветь.

«Я виноват перед ним — когда он попал в больницу, я отнесся к этому недостаточно серьезно. А сейчас думаю: несмотря на то, что он говорил об этом спокойно, он все-таки рассчитывал, что я брошу все и прилечу», — поделился переживаниями художник.

О смерти Виктора Мережко стало известно 30 января, тогда же дочь кинематографиста рассказала, что он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Он ушел из жизни в возрасте 84 лет. Кинематографиста похоронят 3 февраля.

Ранее режиссер Вячеслав Спесивцев рассказал, как их с Мережко обокрали в Анапе.

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