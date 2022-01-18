Муцениеце назвала Прилучного главным разочарованием в жизни

Актриса Агата Муцениеце в рамках подкаста SharesPro заявила, что считает своего бывшего мужа Павла Прилучного главным разочарованием в жизни.

Она также добавила, что не верит в счастливые отношения без материального достатка. Муцениеце предположила, что со временем «флер влюбленности» спадает, и девушка начинает «напрягаться» из-за отсутствия денег. Тем не менее актриса не исключает вероятности того, что может изменить свою точку зрения, если влюбится в «босяка». Сейчас же Муцениеце настроена закрутить роман с обеспеченным мужчиной, который зарабатывает больше нее.

«Я в последнее время мечтаю, чтобы мой мужчина был миллиардером. Чтобы у него был свой самолет, своя яхта. Это же круто, когда есть неограниченный поток денег. Для меня важно, чтобы мужчина зарабатывал больше меня», — резюмировала актриса.

Ранее Муцениеце заявила о намерении усыновить темнокожего ребенка.