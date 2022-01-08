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Семнадцатилетний сын певицы Шинейд О'Коннор покончил с собой

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Ирландская певица Шинейд О'Коннор заявила, что ее 17-летний сын покончил с собой. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О'Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь он с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру. Мой ребенок. Я так сильно тебя люблю. Покойся с миром», — написала она.

За два дня до этого Шинейд сообщила, что ее сын пропал. 7 января Шейна последний раз видели в Дублине, 8 января полиция обнаружила его мертвым.

Ранее Шинейд О'Коннор объявила о своем уходе со сцены. Она рассказала, что приняла такое решение в связи с возрастом и усталостью.

Помимо этого, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых сообщение о ее уходе со сцены оказалось сюрпризом.

В следующем году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, как отметила исполнительница, будет последним.

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