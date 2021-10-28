В Петербурге простились с Александром Рогожкиным

В Санкт-Петербурге прошли похороны Александра Рогожкина, простится к кинорежиссером пришли его друзья, коллеги и зрители. Об этом сообщает ТАСС.

«Спасибо тебе, Саша, за мою судьбу, за судьбу моих друзей и коллег. Ты столько сделал для нас!» — сказал актер Семен Стругачев, добавив, что обладая огромным талантом, Рогожкин вел себя необычайно скромно — никогда не кричал на съемочной площадке.

Стругачев отметил, что Рогожкиным гордился его наставник Сергей Герасимов — «всегда интересовался, как там наш Рогожкин».

«Это был человек, которого любили все и, наверное, он всех любил. И он останется любим для нас навсегда», — сказал актер Андрей Федорцов.

Александр Рогожкин скончался от последствий тяжелой болезни 23 октября 2021 года. Ему было 72 года. Он снял такие фильмы и сериалы, как «Особенности национальной охоты», «Операция «С новым годом», «Кукушка», «Блокпост», «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее финский актер Вилле Хаапасало прокомментировал смерть режиссера.