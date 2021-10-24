Режиссер Рогожкин умер в результате продолжительной болезни

Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Александра Рогожкина стала продолжительная болезнь. Об этом говорится в пресс-релизе киностудии «Ленфильм».

Режиссер Александр Рогожкин скончался вечером 23 октября на 73-ем году жизни в Санкт-Петербурге. Место и дата похорон известного режиссера станут известны позднее.

Александр Рогожкин снял фильм «Особенности национальной охоты» в 1995 году. Во время производства ленты он выступил и в качестве сценариста. Режиссер работал и над фильмами «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период» в 1998 и 2000-м годах.

Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр». В 1996 году удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2004 году — «Народный артист России».

Ранее актер Семен Стругачев рассказал, что очень опечален известием о смерти Рогожкина.