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Режиссер Рогожкин умер в результате продолжительной болезни

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Галина Кмит/РИА «Новости»

Причиной смерти народного артиста РФ режиссера Александра Рогожкина стала продолжительная болезнь. Об этом говорится в пресс-релизе киностудии «Ленфильм».

Режиссер Александр Рогожкин скончался вечером 23 октября на 73-ем году жизни в Санкт-Петербурге. Место и дата похорон известного режиссера станут известны позднее.

Александр Рогожкин снял фильм «Особенности национальной охоты» в 1995 году. Во время производства ленты он выступил и в качестве сценариста. Режиссер работал и над фильмами «Особенности национальной рыбалки» и «Особенности национальной охоты в зимний период» в 1998 и 2000-м годах.

Рогожкин обладатель множества премий и наград, среди которых — «Ника», «Золотой орел» и «Кинотавр». В 1996 году удостоился звания «Заслуженный деятель искусств РФ», а в 2004 году — «Народный артист России».

Ранее актер Семен Стругачев рассказал, что очень опечален известием о смерти Рогожкина.

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