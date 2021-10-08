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Mash: госпитализированной с COVID-19 Гузеевой стало хуже

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Первый канал

Состояние госпитализированной с коронавирусной инфекцией COVID-19 телеведущей Ларисы Гузеевой ухудшилось, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Утверждается, что у артистки поражено 65% легких. В состоянии телеведущей врачи отмечают отрицательную динамику. Ей рекомендованы дыхательная гимнастика, наблюдение и контроль лабораторных показателей. Если сатурация опустится ниже 95, то будет назначено лечение кислородом.

Лариса Гузеева была госпитализирована с коронавирусом в конце сентября. На 1 октября у нее было поражено только 7% легких.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения состояния Ларисе Гузеевой назначили терапию для предотвращения возникновения так называемого «цитокинового шторма», который приводит к поражению внутренних органов — в ходе этого осложнения иммунные клетки атакуют организм, а не болезнь. Стоимость одной ампулы такого лекарства — около 50 тыс. руб. Источники заявляли, что у артистки появились проблемы с дыханием, и она лежит в кислородной маске.

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