Суд в США отстранил отца от опеки над Бритни Спирс

Суд в Лос-Анджелесе приостановил опеку над певицей Бритни Спирс со стороны ее отца Джейми, сообщает телеканал CNN.

Временные полномочия по опекунству переданы кандидатуре, выбранной певицей и ее адвокатом, — бухгалтеру Джону Забелу. Сама Бритни Спирс на слушание не вызывалась.

Ожидается, что до конца года пройдет состоится еще один суд, который окончательно поставит точку в деле опекунства.

Певица попала под юридически оформленную опеку отца в 2008 году — после того, как у нее произошел нервный срыв на почве отказа добровольно передать детей своему бывшему мужу Кевину Федерлайну.

Под надзором отца Бритни продолжала работать, выпуская альбомы и участвуя в шоу. Кроме того, Спирс была членом жюри шоу «X-Factor» и запустила собственную линейку одежды и парфюмерии. Отец утверждал, что только благодаря его опеке артистке удалось выбраться из долгов и накопить капитал. Сама Спирс жаловалась на то, что отец пользуется ее положением ради собственной выгоды и полностью контролирует зарабатываемые ею миллионы.

В августе 2021 года — на фоне судебных тяжб и негативной реакции общественности — Джейми Спирс заявил о готовности отказаться от опеки над дочерью.