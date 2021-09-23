Одну из сохранившихся страниц рукописи «Собаки Баскервилей» пустят с молотка за £145 тыс.

Одна из 37 сохранившихся страниц оригинальной рукописи «Собаки Баскервилей» Артура Конан Дойла будет представлена в ноябре на аукционе в американском Далласе, пишет Daily Mail.

Как отмечает издание, лот будет выставлен за £145 тыс. ($197 тыс.). Подаваемая рукописная страница размером 8 на 13 дюймов (20 на 33 см), которая достаточно хорошо сохранилась, озаглавлена как «Глава XIII. Сети расставлены». В ней Холмс и Ватсон обсуждают загадочное убийство на болотах и стоит ли арестовывать подозреваемого.

Сохранившаяся страница оригинальной рукописи «Собаки Баскервилей» — это одна из 185, оставшиеся от оригинальной рукописи 1902 года. При этом известно, что Конан Дойл писал на кислотной бумаге, поэтому большинство из страниц рукописи со временем распались, и сегодня известно о существовании лишь 37 листов, включая всю главу 11, которая хранится в публичной библиотеке Нью-Йорка.

Ранее сообщалось, что иудейский молитвенник конца XIII-начала XIV века с рукописным текстом, иллюстрациями и пометками будет выставлен на аукцион Sotheby's в октябре. Ожидается, что цена его достигнет $6 млн.