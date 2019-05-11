HBO не даст Джорджу Мартину увидеть финал «Игры престолов»
Кинотеатр Jean Cocteau Cinema в Санта-Фе, принадлежащий автору «Игры престолов» Джорджу Мартину, не окажет последнюю серию финального сезона сериала. Об этом сообщается в фейсбуке кинотеатра.
Пост начинается с выражения досады по поводу ситуации.
«Мы с сожалением информируем, что не сможем показать финал игры «Игра престолов» здесь», — говорится в сообщении.
В кинотеатре также выразили благодарность тем, кто на протяжении многих лет приходил смотреть эпизоды сериала в костюмах.
Ранее режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку.