HBO не даст Джорджу Мартину увидеть финал «Игры престолов»

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Кинотеатр Jean Cocteau Cinema в Санта-Фе, принадлежащий автору «Игры престолов» Джорджу Мартину, не окажет последнюю серию финального сезона сериала. Об этом сообщается в фейсбуке кинотеатра.

Пост начинается с выражения досады по поводу ситуации.

«Мы с сожалением информируем, что не сможем показать финал игры «Игра престолов» здесь», — говорится в сообщении.

В кинотеатре также выразили благодарность тем, кто на протяжении многих лет приходил смотреть эпизоды сериала в костюмах.

Ранее режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку.