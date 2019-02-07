Дэниел Рэдклифф раскрыл «зубную тайну» первой части «Гарри Поттера»

Британский актер Дэниел Рэдклифф заявил в интервью The Hollywood Reporter, что на съемках фильма «Гарри Поттер и философский камень» все дети носили фальшивые зубы.

По его словам, съемочной команде не понравилось состояние зубов некоторых детей-актеров и поэтому было принято решение сделать слепок всей челюсти. Он отметил, что у некоторых актеров в момент съемок выпадали молочные зубы.

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Интервью Рэдклиффа прошло в январе, российские СМИ обратили на него внимание в начале февраля.

В конце прошлого года Рэдклифф впервые прокомментировал скандальное участие актера Джонни Деппа в поттериане.