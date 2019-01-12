Эдди Мерфи сообщил о продолжении фильма «Поездка в Америку»

Американский актер Эдди Мерфи подтвердил готовящееся продолжение фильма «Поездка в Америку». Об этом сообщает Fox News.

По его словам, он очень рад этому событию.

«Мы собрали отличную команду во главе с Крэйгом Брюером, который проделал великолепную работу над «Долемайт»(«Меня зовут Долемайт». — «Газета.Ru»). И я с нетерпением жду момента, когда мы вернем всех этих классических и любимых персонажей на большой экран», — сказал Мерфи.

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В компании Paramount Pictures надеются, что привлечь к съемкам удастся максимальное количество актеров из старого состава.

Ранее сообщалось, что Universal Pictures перезапускает «Кота в сапогах» и «Шрека».